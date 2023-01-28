Malatya'da araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

A.C. yönetimindeki 44 AEA 793 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Kayseri kara yolu Kürecik Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan A.C, N.C, Ç.T, ile M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan A.C. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.