Malatya'da araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Malatya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
A.C. yönetimindeki 44 AEA 793 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Kayseri kara yolu Kürecik Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan A.C, N.C, Ç.T, ile M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.C. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan A.C, N.C, Ç.T, ile M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.C. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI