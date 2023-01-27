EYT pazartesi Meclis'te

Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesinde mutlu sona ulaşıldı.Emekli olmak için yaş sınırı bekleyen milyonlar emeklilik hakkı kazandı.Söz konusu düzenleme tamamlanarak TBMM'de imzaya açıldı.TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu imza süreci devam eden düzenlemenin pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.Akbaşoğlu 'Pazartesi günü saat 11.00'de EYT ile ilgili detayları açıklayacağız.' dedi.