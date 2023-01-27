EYT pazartesi Meclis'te
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Detayları, neleri kapsama aldığımızı pazartesi günü saat 11'de açıklayacağız" dedi.
Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesinde mutlu sona ulaşıldı.
Emekli olmak için yaş sınırı bekleyen milyonlar emeklilik hakkı kazandı.
Söz konusu düzenleme tamamlanarak TBMM'de imzaya açıldı.
Pazartesi TBMM'ye sunulacak
TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu imza süreci devam eden düzenlemenin pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.
Akbaşoğlu 'Pazartesi günü saat 11.00'de EYT ile ilgili detayları açıklayacağız.' dedi.
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