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Vedat Bilgin: EYT'de ilk maaş Mart'ta...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. EYT konusuna değinen Bilgin, EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık." şeklinde konuştu. Asgari ücrete ara zammını değerlendiren Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 26.01.2023 - 21:50 Güncelleme: 26.01.2023 - 21:51 / Editör: Ozge Selin
Vedat Bilgin: EYT'de ilk maaş Mart'ta...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye büyümede OECD'de 2. ülke konumundadır. IMF programları istikrarsızlık getirir. Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü. Girişimcilerimiz kalkınmada başroldedir.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM?

Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.

140 BİN PERSONEL İÇİN KADRO

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız.

Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız.

Kamu da daha adil bir düzenleme beklentisi vardı..

EYT'Lİ MAAŞINDA AZ ZAM İDDİASI

EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık.

EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir.

Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır.

EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir
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