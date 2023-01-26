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İsveç Ankara Büyükelçiliği önünde “İsveç Anayasası nerede” eylemi

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına karşı İsveç Ankara Büyükelçiliği önünde Ümit Faruk Yenici eylem gerçekleştirdi.

Ekleme: 26.01.2023 - 15:54 Güncelleme: 26.01.2023 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
İsveç Ankara Büyükelçiliği önünde “İsveç Anayasası nerede” eylemi
Ümit Faruk Yenici, İsveç'in Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesine tepki göstermek amacıyla İsveç Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.
Ankara Valiliği'nin izniyle Büyükelçilik önünde basın açıklaması yapan Yenici, İsveç'e kendi Anayasasını hatırlatmak amacıyla yanında getirdiği Anayasa kitapçığını büyükelçilik yetkililerine teslim etti.

Büyükelçilik önünde basın açıklaması yapan Yenici, 'Daha önce FETÖ üyesi olması iddiası ile iadesi istenen Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz gibi isimlerin ve PKK terör örgütü üyelerinin iadesi istemini reddederek gündeme gelen ve söz konusu örgütlerin eylemlerini doğrudan veya zımnen destekleyen, desteklenmesine göz yuman ve terörle mücadele hususunda Türkiye ile müşterek hareket edeceği teminatı vermesine rağmen herhangi bir eylemde bulunmayan İsveç, bu günlerde ise Müslümanların ve insan haklarına saygılı tüm bireylerin vicdanını yaralayan kutsal kitap ve sair kutsallara yapılan saldırılara göz yumması ile gündeme gelmektedir. Konu ile ilgili yasaların değişmesi ve bunun için meclis çoğunluğunun gerekliliği konuşulurken İsveç'in hâlihazırda yürürlükte olan yasalarının öngördüğü ölçüde dahi temel hak ve özgürlüklerin korunması hususunda sınıfta kalması dikkat çekmiştir. Demokrasi ve ifade özgürlüğü konusunu dilinden düşürmeyen ve teröre bu bahaneyle alan yaratan İsveç, antidemokratik yüzünü, ülkesinde gerçekleşen bu barbar saldırıya tepki gösteren tarafıma ve savunduğum 'inanç özgürlüğü' kavramına karşı bir kez daha göstermiştir' ifadelerini kullandı.

İsveç'in kendi Anayasasını hiçe saydığını belirten Yenici, 'Bu zamana kadar teröristlere ev sahipliği yapmalarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, kendilerine, kendi yasalarını hatırlamaları amacıyla elimde bulunan İsveç Anayasasını zarar vermeden teslim etmek istiyorum' dedi.
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