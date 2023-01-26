Gram altından yeni rekor!

Altın fiyatları rekordan rekora koşuyor. Ons altın 1949 dolar düzeyi ile 9 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise 1178 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları Fed'in yılın son aylarında para politikasında yeni sinyaller vermesiyle beraber yükseliş trendine girdi. Ons altın fiyatı ve ons altından destek gören gram altın fiyatı Kasım ayı Fed faiz kararı ve sonrasında gelen mesajlar sonrası yönünü yukarı çevirdi. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi.

Ons altın 2023 yılındaki küresel gelişmelerle birlikte yılbaşından bu yana değer kazanmaya devam ediyor. Gram altın ise tüm zamanların rekorunu kırıyor. ABD enflasyon verisi ardından ons altın bir kez daha değer kazanarak 9 ayın zirvesini gördü. Peki ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Altın fiyatları için beklentiler neler? İşte detaylar...Kasım ayı başında 1615 dolar dip seviyesinden ons altın kademe kademe yükselişini güçlendirerek 2023 yılına hızlı girdi ve 1900 dolar psikolojik bandını kırdı. Yeni haftada ons altın 1949 dolar düzeyini görerek 9 ayın zirvesini tazeledi.Kasım başında 974 TL düzeyinde dip yapan altın gram fiyatı ise ons ile beraber yönünü yukarı kırdı. Aralık sonu itibarıyla gram altın hemen hemen her geçen hafta yeni bir rekora imza attı. Önce 1100 TL psikolojik bandını aşan altın gram fiyatı yeni haftada 1178 TL ile yeni zirvesini gördü.ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı ve 2023 yılında durduracağı sinyallerinin gelmesiRusya Ukrayna krizinin sürmesiMerkez bankalarının altın rezervlerini artırmasıAltında düşüş tarafında pozisyon alan fonların Ekim sonrası bu pozisyonlarını kapatmasıALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?CANLI GRAM ALTIN FİYATIALIŞ (TL) 1.177,20SATIŞ (TL) 1.177,41ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?ALIŞ (TL) 1.940,00SATIŞ (TL) 1.961,0022 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADARALIŞ(TL) 1.081,19SATIŞ(TL) 1.151,30CUMHURİYET ALTINI FİYATIALIŞ (TL) 7.819,00SATIŞ (TL) 7.937,00ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?ALIŞ (USD) 1.948,35SATIŞ (USD) 1.948,67