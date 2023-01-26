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Gram altından yeni rekor!

Altın fiyatları rekordan rekora koşuyor. Ons altın 1949 dolar düzeyi ile 9 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise 1178 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları Fed'in yılın son aylarında para politikasında yeni sinyaller vermesiyle beraber yükseliş trendine girdi. Ons altın fiyatı ve ons altından destek gören gram altın fiyatı Kasım ayı Fed faiz kararı ve sonrasında gelen mesajlar sonrası yönünü yukarı çevirdi. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi.

Ekleme: 26.01.2023 - 13:45 Güncelleme: 26.01.2023 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Gram altından yeni rekor!Ons altın 2023 yılındaki küresel gelişmelerle birlikte yılbaşından bu yana değer kazanmaya devam ediyor. Gram altın ise tüm zamanların rekorunu kırıyor. ABD enflasyon verisi ardından ons altın bir kez daha değer kazanarak 9 ayın zirvesini gördü. Peki ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Altın fiyatları için beklentiler neler? İşte detaylar...

ONS ALTIN 9 AYIN ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Kasım ayı başında 1615 dolar dip seviyesinden ons altın kademe kademe yükselişini güçlendirerek 2023 yılına hızlı girdi ve 1900 dolar psikolojik bandını kırdı. Yeni haftada ons altın 1949 dolar düzeyini görerek 9 ayın zirvesini tazeledi.

GRAM ALTIN REKORA DOYMUYOR

Kasım başında 974 TL düzeyinde dip yapan altın gram fiyatı ise ons ile beraber yönünü yukarı kırdı. Aralık sonu itibarıyla gram altın hemen hemen her geçen hafta yeni bir rekora imza attı. Önce 1100 TL psikolojik bandını aşan altın gram fiyatı yeni haftada 1178 TL ile yeni zirvesini gördü.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı ve 2023 yılında durduracağı sinyallerinin gelmesi
Rusya Ukrayna krizinin sürmesi
Merkez bankalarının altın rezervlerini artırması
Altında düşüş tarafında pozisyon alan fonların Ekim sonrası bu pozisyonlarını kapatması

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.177,20
SATIŞ (TL) 1.177,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 1.940,00
SATIŞ (TL) 1.961,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ(TL) 1.081,19
SATIŞ(TL) 1.151,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 7.819,00
SATIŞ (TL) 7.937,00

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.948,35
SATIŞ (USD) 1.948,67
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