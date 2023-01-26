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Eyüpsultan'da çöp evde 3 çocuk bulundu

Eyüpsultan'da anneleri bir süre önce evi terk eden, babalarının ise bazen uğradığı çöp dolu evde yaşayan 3, 4 ve 7 yaşlarındaki kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Ekleme: 26.01.2023 - 15:39 Güncelleme: 26.01.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Eyüpsultan'da çöp evde 3 çocuk bulunduEyüpsultan Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi ve 3 çocuğun evde yalnız olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ihbarın geldiği adrese gitti. Ekiplerin kontrol ettiği evde R.S.(7), E.C.S (4) ve U.S (3) isimli çocukların çöp dolu ve ağır tuvalet kokusu olan evde yalnız olduğu belirlendi. 4 yaşındaki E.C.S ve 3 yaşında U.S'nin ise üstleri çıplak olduğu görüldü. Kıyafetleri giydirilen 3 kardeş daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağlık durumları iyi olan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Eyüpsultan'da çöp evde 3 çocuk bulundu

ANNE TERK ETMİŞ BABA ZAMAN ZAMAN UĞRUYOR

Çocukların annesi olan Merve S.'nin yaklaşık 1 ay önce evi terk ettiği öğrenilirken baba Ahmet S.'nin ise eve zaman zaman eve uğradığı tespit edildi. Eyüpsultan Aile İçi Büro Amirliği'ne işlemleri tamamlanan Ahmet S. ve Merve S. daha sonra adliyeye sevk edildiler. Anne ve baba ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Eyüpsultan'da çöp evde 3 çocuk bulundu

'ÇÖP GİBİYDİ'

Mahalle sakinlerinden Oktay Kışla, 'Detaylı bir bilgim yok fakat babayı buralarda görüyorduk. Kurye şirketinde çalışıyordu. Koku buraya kadar gelmiyordu fakat alt kattaki komşular duyuyordu. Evin halini internetten gördük. Evin içi çöp gibiydi. Ambulans geldi çocukları aldı götürdü' dedi.

Eyüpsultan'da çöp evde 3 çocuk bulundu
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