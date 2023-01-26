Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,86 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 5.291,91 puana geriledi.Bankacılık endeksi yüzde 0,02 artarken, holding endeksi yüzde 0,10 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10'la menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,37'yle kimya, petrol, plastik oldu.Dün 5.100-5.420 bandında dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybıyla 5.297,77 puandan tamamladı.Analistler, şirket finansal sonuçları ve verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de başta büyüme ve yeni konut satışları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.