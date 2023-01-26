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Beyaz Gazete
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6'lı masa bugün toplanıyor

6'lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı için gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. İyi Parti ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda ilk kez aday meselesinin konuşulacağı belirtildi.

6'lı masa bugün toplanıyor
Ekleme: 26.01.2023 - 09:25 Güncelleme: 26.01.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
6'lı masa bugün toplanıyor
6'lı masa 11'inci kez toplanıyor.

Seçim tarihi net olarak 14 Mayıs işaret edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak çalışmalarına hız verdi.

6'lı masa toplanıyor
Ancak Erdoğan'ın yarışacağı, karşısında yarışacağı aday hala büyük bir sır.

Muhalefet partilerinden oluşan 6'lı masa, ortak bir aday üzerinde konuşmak için yine toplanacak.

Bu kez toplantıya İyi Parti ev sahipliği yapacak.

İlk kez aday konuşacaklar
İyi Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek toplantıda ise ilk kez cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelecek.

Ortak aday konusunda anlaşan 6'lı masada, adaylık için öne çıkan isimler dillendirilecek.

Adayın özellikleri belirlenecek
Liderler aday seçiminde dikkate alınması gereken kriterleri değerlendirecek.

Toplantıda adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin de bir mutabakata varılması öngörülüyor.

6'lı masa bugün toplanıyor
Aday açıklaması Şubat ayına kaldı
Genel başkanlar 30 Ocak'ta düzenleyecekleri lansmanla hükümet programını duyurup Şubat ayı içerisinde ise adayı açıklamak niyetindeler.

Kılıçdaroğlu'na destek
Kritik buluşma öncesi dün CHP Genel Merkezi'nde sürpriz bir buluşma yaşandı.

Zirve öncesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek tam desteklerini açıkladılar.
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