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Yeni Konut Finansman Programı yasalaştı...

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni Konut Finansman Programı yasalaştı...
Ekleme: 25.01.2023 - 18:37 Güncelleme: 25.01.2023 - 20:21 / Editör: Ozge Selin
Yeni Konut Finansman Programı yasalaştı...
Orta gelirli vatandaşlara konut için düşük faizli kredi imkanı sağlayan 'Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin 'Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, görüşerek kabul edildi.

Teklifle 'Yeni Konut Finansman Programı'nın genel çerçevesi belirleniyor. Buna göre, ilk üç yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenicilerin hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak.

31 ARALIK 2023'E KADAR KULLANILABİLECEK

Cumhurbaşkanı, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkili olacak. Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek ve Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmaya yetkili olacak. Ayrıca gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla taksitlere katkı sağlanacak.

Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak. Düzenlemeye göre, belirlenen kamu bankası, her ayın ilk 5 iş günü içerisinde, içinde bulunulan aya ilişkin toplam katkı tutarını bir icmal listesiyle bakanlığa bildirecek. Bakanlık talep edilen katkı tutarını, bildirim yapılan ayın 15'ini takip eden ilk iş günü bankaya aktaracak. Bu katkının aktarım günü ile finansmana ilişkin taksit ödemeleri bankalarca aynı gün olarak belirlenecek.

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