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Sancaktepe’de eski koca dehşeti

Sancaktepe’de ismi öğrenilemeyen bir kişi, boşandığı karısı B.S.’ye sokak ortasında 7 el ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 25.01.2023 - 17:02 Güncelleme: 25.01.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Sancaktepe’de eski koca dehşetiOlay, İstanbul Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 14.30 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, daha önce boşandığı karısı B.S.'ye cadde ortasında tabancayla ateş açtı. Saldırgan eski koca 7 el ateş ederek yaraladığı B.S. yere yığılırken saldırgan eski koca olay yerinden yaya olarak kaçtı.

KAÇMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırgan eski kocanın kaçma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil incelemesi yaparken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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