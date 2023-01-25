  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay şehidini dualarla uğurladı

Ağrı’da yaşanan trafik kazasında silah arkadaşı Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan ile birlikte şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay (26) memleketi Hatay’da toprağa verildi. Antakya Mezarlık kompleksinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Antakya Şehitliğinde toprağa verilen şehit Muammer ay evli ve 1 çocuk babasıydı.

Ekleme: 25.01.2023 - 17:39 Güncelleme: 25.01.2023 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Hatay şehidini dualarla uğurladı
Şehit İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay, 6 önce tayin olduğu Ağrı 1. Mekanize Piyade Tugay 5. Hudut alay Komutanlığında görevli iken alay Komutanlığının sorumluluk bölgesinde silah arkadaşları ile birlikte yol araması görevine çıktı. Şehit Muammer Ay ve silah arkadaşlarını taşıyan Kobra-2 adlı zırhlı askeri aracın 29 Nolu Hudut taşı bölgesinde buzlanma sebebi ile uçurumdan yuvarlanması sonucu silah arkadaşı ile birlikte yaralandı. Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan Muammer Ay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ağrı'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Hatay'a getirilen İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay'ın cenazesi komşularından helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Mezarlık komplesine getirildi. Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Antakya Şehitliğinde edilen dualarla toprağa verildi.

Cenaze töreninde şehidin annesi Müjgen Ay ve babası Bahaeddin Ay gözyaşlarını tutamazken zorlukla ayakta durabildiler. Şehidin Eşi Ebru Ay, 2 yaşındaki kızı Elis'e sarılarak, son yolculuğuna uğurlanan şehit eşinin ardından gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bahar Kalkanı Sektör Komutanı Tüm General Selami Arslan, İskenderun 39. Piyade Mekanize Tugay Komutanı Tuğ General Hakan Tutucu, 8.Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Mahmut Seçkin Alışverişçi, Hatay milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Hatay şehidini dualarla uğurladı
Hatay şehidini dualarla uğurladı

Hatay şehidini dualarla uğurladı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük! Görevden uzaklaştırılan başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu
İzmir'de taksi tarifelerine zam: İndi-bindi 30 TL oldu
EYT yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisine hazırlanıyor: Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı 'Kış Tatbikatı'
Antalya ve çevresinde hissedilen deprem!
İstanbullular İETT'den sonra şimdi de cenaze aracı itti
Mustafa Varank: Uzaya gidecek adaylar belli
CHP’li belediye restoran için ağaç katliamı yaptı
CHP’li belediye 3 yıldır doğa katliamı yapıyor
CHP’li belediyeyi karıştıran olayda ilginç gelişme
Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...
Heyecanlandıran açıklama! Yerli insansız denizaltı geliyor
Küresel çetenin başrolünde bu kez Bloomberg var! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a küstah NATO tehdidi: İsveç alınana kadar yaptırım uygulansın
Almanya Ukrayna için kararını verdi! Rusya'nın tehdidine rağmen Leopard tanklarını yollayacak.
MİUS KIZILELMA ve Bayraktar TB3'ü uçuracak proje! Malazgirt için geri sayım başladı .
HDP'nin 'dava ertelensin' talebiyle ilgili sıcak gelişme
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: O iyiliksever ve koca yüreklidir
Vedat Bilgin: EYT'liler ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabilecek
'İsveç'in korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir' İsveç Başbakanı'ndan itiraf!
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için tarih belli oldu
25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia