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Evlat nöbeti bin 241'inci gününde

2015 yılında dağa kaçırılan oğluna seslenen baba, "HDP milletvekili çocukları Avrupa’da 7 dil okuyorlar sen mağaralarda kuru ekmek bulamıyorsun" dedi.

Ekleme: 25.01.2023 - 11:21 Güncelleme: 25.01.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbeti bin 241'inci gününde
Ailelerin evlat nöbeti birçok kentte kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'da başlayan direniş, Hakkari, Muş ve Van'daki ailelere de umut oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren anne ve babalar, HDP il binası önünde çadır kurarak eyleme başladı.

Bin 241'inci güne ulaştı
Yaz-kış demeden çadıra gelerek evlatlarından gelecek haberi bekleyen aileler, 'teslim ol' çağrısında bulunmaktan vazgeçmiyor.

353 ailenin direnişi bugün bin 241'inci güne ulaştı.

Oğlu için direnişe katıldı
Van'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbeti eylemine devam ediyor.

Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı.

'Sen mağaralarda kuru ekmek bulamıyorsun'
Erdinç şu ifadeleri kullandı:

HDP tarafından kaçırıldı, Amerika'ya verildi ve Amerika'ya askerlik yapıyor. Buradan oğluma sesleniyorum okumuş akıllı adamsın, etrafına bak HDP milletvekili çocukları etrafında var mı, yok. Avrupa'da 7 dil okuyorlar sen mağaralarda kuru ekmek bulamıyorsun. Bırak gel kurban olayım, seni bekliyorum, gelene kadar burayı terk etmeyeceğim.
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