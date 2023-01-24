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Beyaz Gazete
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FETÖ’ye şafak baskını! Güncel yapılanmaya darbe

İstanbul’da FETÖ'nün güncel yapılanmasında sivili olarak faaliyet gösteren mensuplarıa yönelik şafak operayonu gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kripto terör örgütü üyesi yakalandı. Gözaltına alınan teröristlerin operasyonel hat kullandıkları tespit edildi.

Ekleme: 24.01.2023 - 11:15 Güncelleme: 24.01.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’ye şafak baskını! Güncel yapılanmaya darbe
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Maltepe Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik operasyon düzenlendi.

7 KRİPTO TESPİT EDİLDİ
Yapılan operasyon kapsamında; (7) şüphelinin 2012-2014 yıllarında (8) operasyonel hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatlı oldukları ve örgütsel mensubiyetlerine yönelik başkaca deliller bulunan bu şahısların örgütün mahrem yapısında faaliyet bulundukları ve güncel yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR
2 Öğretmen (Özel), (1) Sağlık Teknikeri, (1) Avukat (Özel) ve (3) sivil olmak üzere toplamda (7) şüpheli sabaha karşı gözaltına alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
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