Ağrı’da askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu

Ağrı’da buzlanma nedeniyle kaza yapan askeri araçta 2 asker şehit oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kozlu Karakolu Gökay Taburuna ait askeri bir araç, sınırda devriye görevi için sabah saatlerinde yola çıktı. İran karayolu üzerinde buzlanma nedeniyle askeri araç kaza yaptı. Yaşanan kazada 2 asker şehit oldu. 26 yaşındaki Uzman Çavuş ve 27 yaşındaki Sözleşmeli Erin şehit olduğu kazada yaralı askerlerinde olduğu öğrenildi.