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Terör örgütlerine darbe

Adana’da 2022 yılında terör örgütlerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda yakalananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 6.51’lik artış gösterip, bin 569’a yükseldi. Ekiplerin geçen yıl yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 PKK’lı terörist teslim oldu.

Ekleme: 23.01.2023 - 10:57 Güncelleme: 23.01.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütlerine darbe
Adana'da geride kalan 2022 yılında terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilen 130 ayrı operasyonda bin 569 kişi yakalandı. Bu kişilerin de 114'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 5 terörist de ikna edilerek, dağdan inmesi sağlanarak ailelerine kavuşturuldu. Yapılan çalışma ve gerçekleştirilen operasyonlarla Adana'da terör örgütleri tarafından planlanan, kanlı saldırı ve eylemlerin önüne geçildiği vurgulandı.

OPERASYONLAR ARTTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geride kalan 2022 yılında terör örgütlerine darbe üstüne darbe indirdi. Bu kapsamda yapılan operasyonlar, bir önceki yıla göre yüzde 18.18 artarak 130'a; yakalanan kişi sayısı da yüzde 6.51'lik artış gösterip, bin 569'a ulaştı. Şüphelilerin 114'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2021 yılında yapılan 110 operasyonda bin 473 kişi yakalanıp, 97'si tutuklanmıştı.

PKK/KCK TÜRKİYE SÖZCÜSÜ

2022 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 64 operasyon gerçekleştirildi; 235 şüpheli yakalanırken, tutuklanan 34 kişi arasında örgütün sözde 'Türkiye Sözcüsü' Ayşe I.'da yer aldı. Ayşe I., örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü öne sürülen; Binevş Kültür ve Sanat Derneği'ne yönelik operasyonda yakalanmıştı. Aynı operasyonda CHP'li Seyhan Belediyesi'nin HDP'li Başkanvekili F.B.'de yakalanıp, 'adli kontrol' şartıyla serbest kalmıştı.

TÜRKİYE'DEKİ 5 KİŞİDEN BİRİ

Bir diğer terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak, geçen yıl 51 ayrı operasyon gerçekleştirildi; aralarında Suriye ve Irak uyruklu teröristlerin de olduğu 209 kişi yakalandı. Bu kişilerin de 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında; örgütün sözde 'Türkiye Esir ve Şehitler Ofisi Yöneticisi' konumundaki 5 kişiden biri olan Muhammed Hac M.'nin de yer aldığı bildirildi.

MİNİ BİR SERVET ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı terör örgütü 'FETÖ/PDY'ye yönelik 14 operasyonda bin 102 kişi yakalanırken, bu şüphelilerden 39'u tutuklandı. Örgütün, Adana'daki güncel yapılanması da deşifre edilirken, bu alanda yapılan operasyonel çalışmalarda da gözaltına alınan 72 kişiden 10'u tutuklandı. Operasyonlarda 252 bin 560 Türk Lirası, 23 bin 900 ABD doları, 16 bin 220 Euro ve 184 gram da altın ele geçirildiğine dikkat çekildi.

SALDIRI VE EYLEMLER ENGELLENDİ

Yapılan çalışma ve gerçekleştirilen operasyonlarla Adana'da terör örgütleri tarafından planlanan, kanlı saldırı ve eylemlerin önüne geçildiği de vurgulandı. Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında 643 aileyle görüşme gerçekleştirilip, bu çalışmalara bağlı olarak 5 teröristin, dağdan inerek teslim olması ve ailelerine kavuşması sağlandığı belirtildi. Terör örgütlerinin elaman kazandırma ve propaganda faaliyetlerine karşı lise ve üniversitelerde 42 bin 644 öğrenciye ulaşılarak, onlara bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Terör örgütlerine darbe
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