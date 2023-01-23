  • USD: 18,78 - 18,82
  • EURO: 20,48 - 20,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayşenur Arslan İsveç'i savundu

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemi sonrasında Türkiye'de İsveç'e karşı öfke hakimken, Ayşenur Arslan canlı yayında İsveç'i korudu.

Ayşenur Arslan İsveç'i savundu
Ekleme: 23.01.2023 - 14:57 Güncelleme: 23.01.2023 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Ayşenur Arslan İsveç'i savundu
NATO'ya girme sürecinde Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'te sular durulmuyor.

Türkiye'nin PKK terör örgütü konusunda somut adım beklediği İsveç'te bu kez de kutsal kitap Kur'an-ı Kerim hedef alındı. Aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Polislerin engelleme girişiminde bulunmadığı olay dünya çapında yankı uyandırdı. Türkiye'de tepki ile karşılanan olay sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretini dahi iptal etmişti. Ülkede konuya dair öfkeli bir tavır hakimken, Halk TV canlı yayınında akılalmaz bir olay daha yaşandı.

İsveç'i korudu

Sunucu Ayşenur Arslan, bu kez de İsveç'i savundu

Olayın genelleme yapılmaması gerektiğini, eylemin tek bir kişiden çıktığını vurgulayan Ayşenur Arslan, şu ifadeleri kullandı; Bir adam çıkıyor bir provokasyona imza atıyor, bu İsveç'i bağlar mı? Ya da genel olarak burada biz Batı diye bir düşman yaratabilir miyiz Allah aşkına.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek? Bakan Akar'dan flaş açıklama
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Yunanistan'da!
Ayşenur Arslan İsveç'i savundu
Kur'an-ı Kerim'i hedef alan İslam düşmanı Rasmus Paludan çocuk tacizcisi çıktı! İşte Paludan'ın kirli sicili
Fransa'da emeklilik protestosu büyüyor: Göstericiler Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi
Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha: Aşırı sağcı Pegida'nın Hollandalı lideri Wagensveld kutsal kitabı yırttı
Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu
Fahrettin Altun: Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlükle hiçbir alakası yok
AYM, HDP'nin erteleme talebi için tarih verdi
Üç yerli gemi birden geliyor: 36 ay içinde teslim edilecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Birçok ülkeye mektup gönderilecek
The Economist'in algı operasyonu boşa! 20 yılın özgürlük karnesi parlak: Tarihi reformlar hayata geçti
'Mukavemet' gemisi ilk görevine hazır: Tarih belli oldu! 'Dünyada sadece 5 ülkede var'
İslam düşmanı Rasmus Paludan rezil eylemi sonrası konuştu! 'Korkuyorum'
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu'dur
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi
HDP sempatizanları İstanbul'da yürüyüş gerçekleştirdi: Terör örgütü elebaşı Öcalan için slogan attılar
6'lı masada laf var aday yok! 11 toplantı sıfır gelişme
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!