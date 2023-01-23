Ayşenur Arslan İsveç'i savundu

NATO'ya girme sürecinde Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'te sular durulmuyor.Türkiye'nin PKK terör örgütü konusunda somut adım beklediği İsveç'te bu kez de kutsal kitap Kur'an-ı Kerim hedef alındı. Aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim'i yaktı.Polislerin engelleme girişiminde bulunmadığı olay dünya çapında yankı uyandırdı. Türkiye'de tepki ile karşılanan olay sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretini dahi iptal etmişti. Ülkede konuya dair öfkeli bir tavır hakimken, Halk TV canlı yayınında akılalmaz bir olay daha yaşandı.Sunucu Ayşenur Arslan, bu kez de İsveç'i savunduOlayın genelleme yapılmaması gerektiğini, eylemin tek bir kişiden çıktığını vurgulayan Ayşenur Arslan, şu ifadeleri kullandı; Bir adam çıkıyor bir provokasyona imza atıyor, bu İsveç'i bağlar mı? Ya da genel olarak burada biz Batı diye bir düşman yaratabilir miyiz Allah aşkına.