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Van'da bir işletmenin bodrum katında 8 kaçak göçmen yakalandı

Van'da jandarma tarafından yapılan çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 1'i çocuk 8 göçmen, bir işletmenin bodrum katında yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Ekleme: 22.01.2023 - 17:32 Güncelleme: 22.01.2023 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Van'da bir işletmenin bodrum katında 8 kaçak göçmen yakalandı
Van'da kaçak göçle mücadelede çalışmalar aralıksız devam ediyor..

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde, kaçak göçmenlerin temin edilen araçlarla gruplar halinde Erciş ilçesine götürülüp evlerde barındırıldığını, ilerleyen günlerde batı illerine sevk edilmesinin sağlanacağına yönelik bilgiye ulaştı.

Bodrum katında 1'i çocuk 8 kaçak göçmen yakalandı
Ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir işletmeye operasyon düzenledi. Okey salonu olarak kullanılan işletmenin bodrum katında Afganistan uyruklu 1'i çocuk, 8 göçmen yakalandı. Göçmenleri yer temini ve sevkini sağlayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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