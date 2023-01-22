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Şişli'de ‘torbacı’ operasyonu: Yarım milyonluk uyuşturucu çıktı

Kağıthane Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir peşinde oldukları “Kara” lakaplı torbacının Şişli’deki evine baskın düzenledi. Baskında 4 şahıs etkisiz hale gerilirken, yarım milyonluk uyuşturucuya el konuldu.

Ekleme: 22.01.2023 - 15:36 Güncelleme: 22.01.2023 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Şişli'de ‘torbacı’ operasyonu: Yarım milyonluk uyuşturucu çıktı
İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki Ortabayır, Harmantepe, Gültepe ve Yahya Kemal mahallelerinde geçmiş tarihlerde uyuşturucu madde kullanımından dolayı yapılan operasyonlarla yakalanan şüpheliler, uyuşturucuları “Kara” lakaplı bir şahıstan aldıklarını itiraf etti.

Polis bastı
Bunun üzerine Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri, şahsın emniyette hiçbir suç kaydı bulunmayan Barış K. olduğunu ve Şişli Gülbahar Mahallesi’nde yaşadığını tespit etti.

Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında eve baskın yaptı.

4'ü de etkisiz hale getirildi
Baskında Barış K. ile birlikte Umut S., Selahattin Ç. ve Ali K., yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Evde de arama yapan polis ekipleri, dolabın içerisinde beyaz poşet içerisine gizlenmiş ve şeffaf folyoya sarılı toplamda bin 150 gram marihuana ele geçirdi.

Ayrıca satışa hazır 10 paket kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 30 bin lira, hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet bulundu.

Piyasa değeri 500 bin lira
Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Baskın anı ise kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Biri tutuklandı
Barış K. “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan serbest kalan ve 13 suçtan kaydı bulunan Umut S. ile 18 adet suç kayıtlı Ali K., karıştıkları bir “kasten öldürmeye teşebbüs” olayıyla ilgili olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı.
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