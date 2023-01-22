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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u er ya da geç açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 'İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk boğazı açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek hem de İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Kanal İstanbul'u er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u er ya da geç açacağız
Ekleme: 22.01.2023 - 16:34 Güncelleme: 22.01.2023 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u er ya da geç açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu. Devam eden projeler tamamlandığında İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul için de açıklamalarda bulundu.

'VAADİMİZİ ADIM ADIM YERİNE GETİRİYORUZ'
Biz İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme vaadimizi adım adım yerine getiriyoruz. Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan şehre hizmet verecek eserleri birer birer faaliyete geçirdik. Bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik. Ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürüyoruz. Bunlar, Boğaz'ın altından Marmaray'ı geçirebilirler miydi ya? Biz 10 adet sürücüsü metro adımını attık ama bunların haberi yok. Paris'te de bundan var' diyor.

'KANAL İSTANBUL'U ÜLKEMİZE KAZANDIRMAKTA KARARLIYIZ'
İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk boğazı açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek hem de İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Kanal İstanbul'u er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. 1994'ten beri çalışmalarımızı engellemek isteyenleri dinlemedik.

'Milletimizin birliğine, beraberliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik'
Geçtiğimiz 20 yılda İstanbul'a kazandırdığımız her hizmeti, Türkiye Yüzyılının önsözü, altyapısı olarak görüyoruz. Bu yatırımları Türkiye Yüzyılının girizgahı olarak görüyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca kalkınma hamlelerinde ihanet gafletle karşılaştık, yılmadık. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik, milli iradeyi devre dışı bırakmak isteyenlere fırsat vermedik.
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