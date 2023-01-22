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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı metrosunu açtı: İlk bir ay ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni metro hattının günde 800 bin yolcu ağırlayacağını belirten Erdoğan, "Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak" dedi. Yeni metro hattının İstanbullulara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay boyunca ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı metrosunu açtı: İlk bir ay ücretsiz olacak
Ekleme: 22.01.2023 - 14:35 Güncelleme: 22.01.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı metrosunu açtı: İlk bir ay ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
'Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbulumuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık.

Yerli ve milli mühendislik başarılarıyla gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam izleyebilirsiniz. Bugün metromuzu hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli batarya ile görev yapacak. Türkiye bu proje ile metro hattı inşasındaki gücünü tüm dünyaya ispatlanmıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inece metro hattındaki çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bunlar tamamlandığında raylı sistemler hattını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız.

SAYILI ÜLKEDE KULLANILAN SİSTEM YERLİ OLARAK TASARLANDI
Dünya metrolarında ilk defa hayata geçirilen akıllı tünel konseptiyle yapılan İstanbul Havalimanı Metro Hattı, yangın güvenliği teknolojisi ile donatıldı.

İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda ASELSAN tarafından ilk kez yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçirilecek.

Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ' Başlangıç noktamız burası Kağıthane istasyonu. Bütün raylı sistemlere entegre olacak. Toplam 8 istasyonla bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Kağıthane İstanbul Havalimanı 24 dakikada, Taksim – İstanbul Havalimanı 35 dakikada, Esenler – İstanbul Havalimanı 45 dakikada olacak yarından itibaren.' dedi. Peki Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? İşte detaylar.

MUHALEFETE TEPKİ
Biz turist gibi gezen muhalefete rağmen çalışıyoruz.

Ülkemizde siyaset yapan birilerinin İstanbul'da bulunan altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar.

Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sonunu raylı sistemlerle çözüyoruz. Biz bu şehri kimsenin insafına bırakmayız.

İLK BİR AY ÜCRETSİZ
Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için. Bizler de sizler için mücadelemizi sürdürüyoruz.
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