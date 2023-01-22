Av. Sinan Civriz'den Borsa İstanbul'da manipülasyon açıklaması

Tahir Sarıkaya'nın keyifli sunumuyla hafta sonu Beyaz TV ekranlarında seyirciyle buluşan Uyan Türkiyem programının bu haftaki konuğu Av. Sinan Civriz'di.Civriz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul açıklamalarına yönelik olarak tepkilerini dile getirirken şu ifadeleri kullandı;'Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok ilginç özellikleri var. Sayın Kılıçdaroğlu ülkeyi yöneteceğim diyor ama korkunç bir tehdit dili var. SADAT olayından dolayı o reklamı veren müdürü görevden aldırdı. Sayın Kılıçdaroğlu daha önce yabancı yatırımcıları da tehdit etti. 'Türkiye'ye yatırım yapmayın, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok' dedi. Bu bir skandaldır. Türkiye'nin katma değerini önledi. Her şey olabilirsiniz ama biz bir aileyiz. Bu ailenin içindeki şeyler içindedir. Ülkemizi dışarıya şikayet etmek ne demektir? Kesinlikle milli bir görüş sergilememektedir. Türkiye'de bugün hayat pahalılığı var bunları da biliyoruz. Ama Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de anlatmak zorundayız.İkincisi 18 Kasım'da öncelikle bir tweet attı. Dedi ki 'Borsa çökecek, borsa da insanları soyacaklar'. Küçük yatırımcı da haklı olarak panikle satmaya başladı. 18 Kasım'dan sonra borsa artmaya devam etti ve küçük yatırımcı zarara girdi. Ama o günden 1 gün sonra çok garip bir şey oldu. CHP'nin pay sahibi olduğu bankanın sahibi olduğu yatırım şirketi, 2 buçuk milyar liralık alım yaptı önce ertesi gün ise birden satış yaptı. Birden satış yapınca küçük yatırımcı borsa düşüyor diye milyarlarca liralık zarara girdi. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) 3632 sayılı Sermaya Piyasası Kanunu çerçevesinde siz bir tweet atsanız borsa yükselecek diye sizin hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunur. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri ve pay sahibi olduğu banka kanalıyla bazı işlemler yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nu sadece göreve davet ediyorum.'