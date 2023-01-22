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Antalya’da anne ile kızının öldüğü yangın sonrası tutuklama

Anne ve hemşire kızının hayatını kaybettiği yangınla ilgili eve elinde bidonla geldiği iddia edilen torun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şansın, “mala zarar verme” ve “hakaret” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Ekleme: 22.01.2023 - 17:14 Güncelleme: 22.01.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da anne ile kızının öldüğü yangın sonrası tutuklamaAntalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Hülya Çetinkaya'nın (63) yanına, cuma günü 18.00 sıralarında işten dönen ve birlikte yaşadığı torunu O.A. (28) iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla geldi.

Anneanne ve torun arasında tartışma çıkarken, üst katta oturan O.A.'nın teyzesi Filiz Kaplan (46) KADES'e basarak polisten yardım istedi.

Yangın çıktı
Kaplan ardından da annesi ile yeğeni O.A.'nın yanına indi.

Bu kez O.A. ile Filiz Kaplan arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın tüpü aramaya gitti
Alevler bir anda evi sararken, o sırada yangını söndürmek için O.A.'nın annesi Yeliz Çetinkaya evden çıkarak, yangın tüpü aramaya başladı.

Alevlerin üst kata sıçradığı yangın, 112'ye bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ile kızının cesedi bulundu
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, Hülya Çetinkaya ile hemşire olduğu öğrenilen kızı Filiz Kaplan'ın cesetleri bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından cinayet büro ekipleri, dumandan etkilenip hastanede tedavi altına alınan O.A.'yı tedavisi sonrası cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Torun tutuklandı
O.A.'nın annesini dışarı çıkarıp, tartıştığı teyzesi ile anneannesinin üzerine kapıları kilitleyip yangın çıkardığı ileri sürüldü.

O.A.'nın “mala zarar verme” ve “hakaret” suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi.

Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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