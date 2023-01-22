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AK Parti'nin İstanbul'da seçim toplantısı

AK Parti İstanbul İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından, "39 İlçe 3 Kademe Tanıtım ve Medya Başkanları İstişare ve Planlama Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ekleme: 22.01.2023 - 14:28 Güncelleme: 22.01.2023 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'nin İstanbul'da seçim toplantısı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sürecine en çok katkı sunan birimlerden birinin tanıtım ve medya birimleri olduğunu dile getirdi.

Kabaktepe, algı ve yöntemin her dönem değiştiğini belirterek, 'Bu dönem, gözün, kulağı ve sesi geçtiği bir dönem. Yani insanlar gördüklerine, duyduklarından daha çok inanıyor. Dilin tesiri azaldı, gözün tesiri yükseldi. İşte bu nedenle gözün tesir gücüne etki edecek, kulağa ve kalbe de hitap edecek dili geliştirmek, sizin desteğinizle olacak. Bunu en iyi şekilde başarabilmek için her gün, dünden daha çok çalışmalıyız.' değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe ise özgün içerikler üretilmesinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

'İletişim, en zor ama en güzel işlerden biri. Bugüne kadar el birliğiyle pek çok zorluğun üstesinden geldik. Yeni başarılara, güzel işlere, özgün içeriklere yine güç birliği yaparak imza atacağız. Bugün burada yolumuza fener olacak yeni fikirlerin çıkacağına inanıyorum. Çünkü iletişim, başarıya giden yolun en güçlü feneridir. Daha çok çalışacağız. 2023 seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkacağız inşallah.'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de tanıtım ve medya birimlerinin, vatandaşlarla aralarındaki en önemli iletişim köprüsü olduğunu aktardı.

Öztekin, yaptıkları işleri, icraatları, hayata geçirecekleri projeleri en etkili şekilde duyurmalarını sağlayan medya ve iletişimi her zaman önemsediklerini anlatarak, 'Özellikle 2023 seçimlerine gittiğimiz süreçte sizin heyecanınız, enerjiniz, gücünüz bizim de gücümüze güç katacaktır.' ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve gazeteci Erem Şentürk'ün de birer konuşma yaptığı toplantıya, Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ile İstanbul'daki 39 ilçenin 3 kademe tanıtım ve medya başkanları katıldı.
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