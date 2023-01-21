Türkiye'ye NATO'da kritik görev

NATO Mukabele Kuvveti'nin Deniz Unsur Komutanlığı'na bu yıl komuta eden Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanlığı (TURMARFOR) çalışmaları, amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar'da düzenlen brifing ile anlatıldı. Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda konuşlu olan amfibi çıkarma gemisi TCG Sancaktar'da TURMAFOR'un çalışmalarıyla ilgili olarak basın brifingi düzenlendi.NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçti. TURMARFOR, 2023 yılı NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını geçen 15 Aralık'ta Birleşik Krallık karargahında düzenlenen törenle İngiltere'den teslim aldı.ABD'den sonra NATO'da bu kabiliyette 5 karargah bulunuyor ve TURMARFOR bu 5 karargahtan biri durumunda. Komuta görevi, Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) tarafından 31 Ocak 2023'e kadar icra edilecek.Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, 'Türkiye'nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO'nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye'nin NATO'ya verdiği önemi gösteriyor' dedi.TURMARFOR Genel sekreteri Deniz Albay Cüneyt Talayman ise NATO yüksek hazırlıklı deniz unsur komutanlıklarının kriz ve harp durumunda NATO harekatlarına komuta etmek için oluşturulduğunu belirtti.