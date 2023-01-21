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PKK'ya yeni operasyon başlatıldı

Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonu başlatıldı.

PKK'ya yeni operasyon başlatıldı
Ekleme: 21.01.2023 - 11:45 Güncelleme: 21.01.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
PKK'ya yeni operasyon başlatıldı
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili şu açıklama yapıldı:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit J.Yzb.Yunus Çelebi” operasyonu başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 9 Tabur 67 operasyonel tim 871 personel görev alıyor.


PKK'ya yeni operasyon başlatıldı

PKK'ya yeni operasyon başlatıldı
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