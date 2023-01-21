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Karasu'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde orman yangını çıktı. Kuruyan otların tutuşmasıyla çam ormanında yayılan yangına ekipler müdahale ediyor.

Ekleme: 21.01.2023 - 20:33 Güncelleme: 21.01.2023 - 20:37 / Editör: Ozge Selin
Karasu'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyorYangın, saat 16.30 sıralarında, Kuzuluk Mahallesi Demirli mevkisindeki ormanda çıktı. Kuruyan ot ve çalıların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Çam ormanlarını saran yangını söndürmek için ekipler alana dağılarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin ekiplerine müdahalesi devam ediyor.

Karasu'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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