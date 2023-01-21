Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 589 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Santiago del Estero kentinin 116 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu açıkladı.Deprem, Şili'nin Arica, Parinacota, Tarapaca ve Antofagasta bölgelerinde de hissedilirken şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.