Ankara'da 257 kilo esrar ele geçirildi!

Ankara Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik ekiplerinin gişelerde durdurduğu un ve iplik yüklü bir tırda 55 milyon lira değerindeki 257 kilo 500 gram esrar ele geçirirken 2 uyuşturucu tacir de gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesinde un ve iplik yüklü bir tırı durdurdu.Narkotik köpeği zoom un ve iplik yüklü olan çuvallara tepki verdi.257 KİLO ESRAR ELE GEÇİRLDİNarkotik ekiplerinin aramasında 257 kilo 500 gram esrar ele geçirirken Mustafa S. ile Subhi B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.