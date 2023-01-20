  • USD: 18,77 - 18,81
  • EURO: 20,31 - 20,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yarıyıl tatili mesajı: Sizler bu ülkenin asıl sahiplerisiniz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sizler bu ülkenin asıl sahipleri, onun en kıymetli fertlerisiniz. Bizim görevimiz, güçlü yarınlarınız ve refahınızı tesis etmek, bunun için her türlü donanım ve imkana sahip olmanızı sağlayabilmektir." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 20.01.2023 - 10:00 Güncelleme: 20.01.2023 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yarıyıl tatili mesajı: Sizler bu ülkenin asıl sahiplerisinizMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesajında 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin başarıyla geçildiğini belirterek bu eğitim öğretim dönemindeki katkıları için öğretmenler, öğrenciler ve velilere teşekkürlerini iletti.

Mesajında öğrencilere, 'Bu ülke, bu gelecek sizlere ait' sözleriyle hitap eden Özer, 'Sizler bu ülkenin asıl sahipleri, onun en kıymetli fertlerisiniz. Bizim görevimiz, güçlü yarınlarınız ve refahınızı tesis etmek, bunun için her türlü donanım ve imkana sahip olmanızı sağlayabilmektir. Eğitim sürecinizin başlangıcından sonuna dek eşit fırsatlara sahip olmanız için tüm gücümüzle çalışıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Bugün alınan karnelerin öğrencilerin şahsını değil, dönem boyunca yaptıkları çalışmaları değerlendiren bir gösterge olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

'Önemli olan, bu verileri doğru kullanıp daha iyiye yol alabilmenizdir. Heyecanınızı paylaşıyor ve hepinizle gurur duyuyorum. Bilime, kültüre, sanata olan ilgi ve merakınız, yüksek karaktere sahip bireyler olarak yetişmeniz, öğretmenleriniz ve ailelerinizi en az benim kadar gururlandırıyor. Her birinizin yetenekleriniz çerçevesinde hayata hazırlandığınızı görmek, kendiniz ve ülkenize değer katan bireylere dönüşmenizi izlemek bizleri sevindiriyor. Bu yarıyıl tatilinde Bakanlığımızca ilk kez düzenlenecek olan kurslarımıza katılmak isteyen öğrencilerimize şimdiden kolaylık ve başarılar diliyorum. Hepinizi tebrik eder, başarılarınızı devam ettireceğiniz yeni eğitim öğretim döneminde buluşana kadar mutlu bir tatil geçirmenizi temenni ederim.'

Özer, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenleri işaret ederek 'Türkiye'nin daha müreffeh ve daha güçlü bir ülke olması için tüm çalışmalarınızın destekleyicisi olmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' parolasıyla çıktığımız bu yolda tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bir ülke, öğretmenleri kadar güçlüdür. Çabalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Yeni dönemde de bilimin ve kültürün ışığını çocuklarımızla paylaşabilmeniz için tatilinizin güzel geçmesini yürekten diliyorum.' açıklamasında bulundu.

Velilere, 'Çocuklarınız bizim en kıymetli emanetlerimizdir.' ifadelerini kullanan Özer, şunları kaydetti:

'Biliyorum ki sizler de evlatlarınızın her zaman yanında ve onların destekçilerisiniz. Öğrencilerimizin başarılı, sorumluluk sahibi ve mutlu yetişkinlere dönüşmelerini birlikte izleyebilmek temennisiyle bu konudaki emeklerinize teşekkür ediyorum. Sizlere de çocuklarınızla birlikte iyi tatiller diliyorum. Birinci yarıyılın sonunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizi kutlar, ikinci dönemde sağlıkla buluşmak dileği ile saygı ve sevgilerimi sunarım.'

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Skandal görüntüler infial yaratmıştı! Konya'da kürekle köpek öldürenlerin cezası belli oldu
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 10 yabancı terörist yakalandı!
Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yükseliyor! Güven erozyonuna uğrayan 6'lı masa çakıldı
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor
İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'e tepki!
İbrahim Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı...
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Çözüm olası
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yasalaştı! Yüzbinleri yakından ilgilendiriyor...
MSB'den F-35 açıklaması! ABD'yle 2023 ilkbaharında yeni görüşme!
Bakan Bozdağ'dan seçim yasası açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacaktır
The Economist'ten algı operasyonu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar: Muhalefete dikkat çeken 'aday' çağrısı...
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle Türkiye'ye geçti
MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi
Pakistan'dan İran'a terör uyarısı...
Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a bir gönderme daha: Bu ekibi maddiyatla motive edemezsiniz
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı: Arkadaşım hoş gelmiş
ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'
CHP'de istifa depremi! İzmir'de parti karıştı... İlçe başkanı ve yöneticileri istifa etti
MİT çatısı altında istihbarat akademisi kuruluyor! TBMM'ye sunuldu...
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı