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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korkutan yangın: İki iş yeri alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, hemen yanındaki palet imalathanesine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında iki iş yeri de alevlere teslim oldu.

Ekleme: 20.01.2023 - 09:03 Güncelleme: 20.01.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korkutan yangın: İki iş yeri alev alev yandı
Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Balçık Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan Kurdel Metal Paslanmaz Çelik Geri Dönüşüm Deposu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler, deponun hemen yanında bulunan palet imalathanesine de sıçradı. İş yerlerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korkutan yangın: İki iş yeri alev alev yandı


Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korkutan yangın: İki iş yeri alev alev yandı










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