DEVA Partisi'nde toplu 'Bayraktar' istifası!

İlçe Başkanı Mehmet Beyan istifa gerekçesinin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın son günlerdeki İHA ve SİHA'lara yönelik yaptığı açıklamalara bağlarken, 'Babacan'ın ifadelerinin şahsıma ters düştüğü kanaatindeyim' açıklamasını yaptı.Türkiye Devletinin zor süreçten geçtiğini belirten Mehmet Beyan, Genel Başkan Babacan'ın 'Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki' sözlerini doğru bulmuyoruz ve her zaman devletimizin yanındayız' ifadelerini kullandı.Mehmet Beyan yaptığı açıklamada 'Bilecik ili pazaryeri ilçesi deva partisi ilçe başkanı olarak görev yaptığım partimden son zamanlarda Sn. Genel Başkan Ali Babacan'ın ifadelerine şahsımın görüşlerine ters düştüğü kanaatinde olup devletimin zor süreçte olduğu şu günlerde devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğümden şahsımın milliyetçi düşüncelerine ters olduğundan ilçe başkanı olarak görev yaptığım deva partisinden şahsım ve yönetim kurulu üyeleri ile istifa ediyorum' dedi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda Baykar'ı hedef alarak 'Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor' demişti. Babacan'ın ifadelerine tepki yağmıştı.Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!' ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Selçuk Bayraktar 'Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz' diyerek daha önce katıldığı bir programda yurt dışındaki eğitiminin ardından Türkiye'ye geri dönmesi ile ilgili olarak kendisini sorulan soruya verdiği yanıtı paylaştı.Bayraktar, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın 'Babanız Özdemir Bey olmasaydı, Baykar sizin olmasaydı. Bu hikaye böyle olmasaydı siz Türkiye'ye geri döner miydiniz?' şeklindeki sorusuna 'Bizim kendi ülkemiz için bunları geliştirmemiz kadar ulvi bir şey yok. Yani maddiyat olabilir. Evet. Kendinizi mühendis olarak da en iyi şekilde motive edebilirsiniz ama işin bir de manevi tarafı var. Ülkeye olan borcumuz yok mu? Ülkemize olan vazifemiz yok mu? Evvela böyle bir çalışma yapacaksam elbette kendi ülkem için yapacağım. Ülkemin üstüne üstlük bu kadar başı dertteyken' yanıtını verdi.Ekip arkadaşları için de benzer şeyleri söyleyebileceğini belirten Bayraktar şunları söyledi:'Bu ekibi öyle parayla maddiyatla veya mühendislik güdüleri ile motive edemezsiniz ki. Biz ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz. Milletimizin faydasına bu işi yapıyoruz diyerek ancak bu işe motive edebilirsiniz. Zaten insanlarda bu inançla motive olup Baykar'da sabahlara kadar çalışıyorlar. Yoksa başka yerlere de gidebilirler. Çok daha yüksek maaş veren yurtdışındaki firmalarda da kendilerine yer bulabilirler ama mesela böyle bir şey görmüyoruz. Çünkü oraya gittiğinde çok daha önemli bir şey kaybedecek. Bu manevi motivasyonunu kaybedecek.Amacını kaybedecek. İnsanları böyle şayet maddi havuçlarla motive etmeye kalkarsanız, bu arada bunun bilimsel sosyal deneyi de var. İşiniz çok zor. Çok başarılı sonuç olmanız mümkün değil. Başkası daha büyük havuç verdiğinde oraya kaçar. Onun dışında o maddi havuçların hiçbiri tam istediğiniz sonuçları da vermez. BAYKAR'ın hikayesinde de bu var. Benim Türkiye'ye dönmemde aslında bu anlamın tamamlanması var. Evet çok önemli yerlerde, dünyanın en iyi okulunda okuyabilirsiniz ama buna, yaptığınızı bütün işlere bir anlam katmanız gerekiyor.'Türkiye, seçim sath-ı mailine girilen kritik süreçte muhalefetin, yalan, manipülasyon ve kara propagandaya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği 6'lı masanın henüz seçim tartısına girmemiş küçük ortağı Ali Babacan'ın skandal açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.Babacan'ın Anayasa'daki Türklük maddesinden rahatsızlığının ardından 'SİHA'lara dokunacağız' açıklamalarına Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.Dünyanın önünde saygıyla eğildiği SİHA'lar için skandal sözlere tepki açıklamaları peş peşe gelirken günler sonra Ali Babacan'dan geri vites geldi.Babacan, açıklamalarının çarpıtıldığını iddia ederek 'Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz' dedi.Babacan sözlerine şöyle devam etti:Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz. Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz. Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya, Türkiye'nin yıldızını tıpkı 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız.' ifadelerini kullandı.Canlı yayında alenen kullandığı 'SİHA'lara dokunacağız' sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Babacan'ın özür dilememesi ise dikkatlerden kaçmadı.Babacan'ın inkar açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç inandırıcı bulunmadı. Çünkü çarpıtıldı dediği sözler dün partisinin ilçe başkanı Celalettin Bulunmaz tarafından yeniden sarf edildi.Babacan'a Bulunmaz'ın tweetini alıntılayarak 'O zaman bunu da açıklayın sayın başkan' ifadelerini kullanan sosyal medya kullanıcıları '3 oy devşireceğim diye neler söylediniz şimdi tepki gelince mi fark ettiniz?' diye sordular.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef aldı.Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a ilişkin soruya, 'Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor' yanıtını vermişti.Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını iddia ederek algı operasyonuna soyunan Ali Babacan 'Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler.' iddiasında bulundu.Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, 'BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.' dedi.Bayraktar, 'Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:'Sn. Babacan,BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık.Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik...Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz.Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SiHNIarın farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı Sağlar.Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin...'