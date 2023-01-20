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Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

Bakan Nebati "Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzde 50, 40 ve 30’lara doğru gerileyecektir" dedi.

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
Ekleme: 20.01.2023 - 17:25 Güncelleme: 20.01.2023 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzde 50, 40 ve 30'lara doğru gerileyecektir' ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Kocaeli'de kişi başına düşen gelir 2004 yılında 9 bin 867 Dolar iken, bu rakam 2021 yılında tam 17 bin 89 dolara yükselmiştir. Kocaeli'de kişi başına düşen gelir 2004 yılında 9 bin 867 dolar iken, bu rakam 2021 yılında tam 17 bin 89 dolara yükselmiştir.

İşte bu, alın teri dökülerek ulaşılmış bir başarı hikayesidir. İstihdamda bulunarak, üreterek ve ihracat yaparak bu başarıyı elde eden sizleri tebrik ediyorum. Biz ne diyoruz: “Durmak yok, yola devam!” İnşallah bu rakamları yeni ekonomik yaklaşımımızla çok daha ilerilere taşıyacaksınız. 2022 Kasım itibarıyla şehrimizin yıllıklandırılmış ihracatı, tam 14,7 milyar dolar düzeyine ulaşmış durumda. Şehrimizin 2002 yılındaki ihracatı neydi hatırlıyor musunuz? Sadece 1,3 milyar dolardı. İşte bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki iktidarlarımız boyunca Kocaeli'nin ihracatının şahlanarak 11 kattan daha fazla artırdığı anlamına geliyor.
Şehrimiz, 20 yıl önce yıllık bazda yaptığı ihracatın çok daha fazlasını bugün artık aylık olarak gerçekleştirebiliyor.

KOCAELİ SANAYİSİ

Ülkemizin İstanbul'dan sonraki en büyük sanayi merkezi olan Kocaeli, başta imalat sanayiinde olmak üzere, ülkemiz ekonomisine katkılarını her geçen gün daha da artırıyor.

Gelişmiş sanayisi, Avrupa'yı, Anadolu'ya ve Ortadoğu'ya bağlayan jeopolitik konumuyla önemli bir üretim merkezi olan Kocaeli'nde, 2022 yıl sonu itibarıyla Organize Sanayi Bölgesi sayısı 14'e yükselmiştir. İstanbul Sanayi Odası'nın “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (ISO 500)” araştırmasının 2021 sonuçlarına göre ilk 500'de yer alan sanayi kuruluşlarından 41 tanesi (Kocaeli'nin plaka numarası) Kocaeli Sanayi Odası'na kayıtlıdır. 2021 yılında Kocaeli'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislere sağlanan 424 adet teşvik belgesiyle yaklaşık 18 milyar lira tutarında sabit yatırım yapılmış, 2022 yılının ilk 11 ayındaysa 419 adet teşvik belgesiyle 26 milyar liralık sabit yatırım yapılması öngörülmüştür.

ZİRAAT BANKASI VE HALK BANKASI DESTEKLERİ

Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kocaelimizde de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için tarımsal destekleri veHazine faiz destekli kredileri sizlerin hizmetine sunuyoruz. 2021 yılında toplam 2.477 tarımsal üreticimize Ziraat Bankası vasıtasıyla yaklaşık 469 milyon liralık Hazine faiz destekli kredi sağladık. 2022 yılı içindeyse 3.193 üreticimize toplam 1,2 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi sağladık. Sadece çiftçilerimize değil, esnaf ve sanatkarlarımıza da desteklerimizi sürdürüyoruz. Buna göre, 2021 yılında, ilimizde faaliyet gösteren 3.421 esnaf ve sanatkâra Halk Bankası vasıtasıyla yaklaşık 467 milyon liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. 2022 yılı içindeyse 5.219 esnaf ve sanatkârımıza toplam 1,4 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımızın yararlanmalarını tavsiye ediyorum.

KOCAELİ TURİZMİ

İlimiz, sanayinin yanında önemli bir turizm destinasyonu olma yolunda da ilerliyor. Kocaeli'nde turizm faaliyetleri özellikle 2010 sonrasında hızlı bir gelişme göstermiştir. Kartepe ve Kandıra gibi doğal güzellikleriyle, yılda 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ağırlandığı kentimizde 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 18.441yatak kapasitesine sahip 264 konaklama tesisi bulunuyor. Öte yandan şehrimiz, güçlü sağlık altyapısıyla birlikte sahip olduğu ulaşım altyapısını ve erişim kolaylığını da bir avantaja çevirmiş,sağlık turizmi bakımından önemli merkezlerden biri haline gelmiştir.
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