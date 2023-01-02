Üsküdar’da dehşet! Beton mikseri binaya çarptı

Kaza saat 11.00 sıralarında Üsküdar Validei Atik Mahallesi Valide Kahyası Sokak ile Çavuşdere Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre 34 FSR 323 plakalı beton mikseri şoförü Ahmet Açıkel sokaktaki bir inşaata beton taşıyordu. Aracıyla sokağa giren Açıkel, aracından indi.El freni çekili olmayan beton mikseri yokuş aşağı kayarak 4 katlı binanın birinci kat balkonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.İnşaat sahibi Yılmaz Ayazoğlu , "Beton bana geliyordu. Araba burada kaydı. Şoför ile tutmaya çalıştık. Tutamadık, binaya vurdu. Allah korudu. Kimseye bir şey olmadı. Ucuz atlattık." dedi.