TEM Otoyolu’nda korkunç kaza
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet K. adlı kişiye şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Sancaktepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisleri önünden TEM Otoyolu'nu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet K. adlı bir kişiye şehirler arası yolcu otobüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Mehmet K. savrulurken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yerinde uzun süre inceleme yaparken cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle Ankara istikametine uzun süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili polisin çalışması sürüyor.
Çarpmanın etkisiyle Mehmet K. savrulurken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yerinde uzun süre inceleme yaparken cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle Ankara istikametine uzun süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili polisin çalışması sürüyor.
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