Şırnak'ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Aralık 2022 - 01 Ocak 2023 tarihlerin kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon yapıldı.Yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şahıs Savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.