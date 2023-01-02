Savaş şiddetiyle devam ediyor! Rus askeri tesis vuruldu, Rusya ve Ukrayna tarafından bambaşka açıklamalar geldi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın Makiivvka kentindeki bir Rus askeri tesisin HIMARS füzeleri ile vurulduğu ifade edildi. Rusya hayatını kaybeden Rus asker sayısının 63 olduğunu ifade ederken, Ukrayna ise bu sayının 400 olduğunu iddia etti.

Neredeyse 1 senedir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Makiivvka kentindeki Rus askeri tesisinin 6 HIMARS füzesi ile vurulduğunu duyurdu.İlk alınan bilgilere göre füzelerden 2'si düşürüldü. Ayrıca 63 Rus askeri haytını kaybetti.Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan ise bambaşka bir açıklama geldi. Saldırıların özellikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgesindeki Rus saldırılarına karşı yapıldığı ifade edildi. Aynı zamanda ise öldürülen Rus askeri sayısının 63 değil, 400 olduğu ifade edildi.Son 24 içinde 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlenlendiğinden bahseden Ukrayna, Rus ordusunun Ukrayna'ya İHA fırlattığını da söyleyerek, '13 İran üretimi Şahid İHA ile saldırı düzenlendi; ancak hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bu tehdit Ukrayna genelinde devam ediyor' denildi.