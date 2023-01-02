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Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji günlük hava durumunu açıkladı. Marmara bölgesi ve iç doğu kesimlerde sis beklendiği tahmin ediliyor.

Ekleme: 2.01.2023 - 09:13 Güncelleme: 2.01.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji’den sis uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 8°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Az bulutlu

VAN °C, 8°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık
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Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji’den sis uyarısı

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