Meteoroloji’den sis uyarısı
Meteoroloji günlük hava durumunu açıkladı. Marmara bölgesi ve iç doğu kesimlerde sis beklendiği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 8°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Az bulutlu
VAN °C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
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