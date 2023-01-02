Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE °C, 9°CAz bulutluİSTANBUL °C, 11°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CAz bulutluKOCAELİ °C, 15°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CAz bulutluDENİZLİ °C, 17°CAz bulutluİZMİR °C, 18°CAz bulutluMUĞLA °C, 17°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 20°CAz bulutluISPARTA °C, 15°CAz bulutluMERSİN °C, 20°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA °C, 9°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 7°CAz bulutluKAYSERİ °C, 8°CAz bulutluKONYA °C, 10°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU °C, 10°CAz bulutluKASTAMONU °C, 6°CAz bulutluSİNOP °C, 15°CAz bulutluZONGULDAK °C, 13°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AMASYA °C, 10°CAz bulutluSAMSUN °C, 15°CAz bulutluTOKAT °C, 10°CAz bulutluTRABZON °C, 14°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI °C, 8°CAz bulutluERZURUM °C, 5°CAz bulutluMALATYA °C, 8°CAz bulutluVAN °C, 8°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutlu ve açıkANTEP °C, 14°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 13°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 15°CAz bulutlu ve açık