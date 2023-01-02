Mersin'de 4 firari hükümlü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, firari hükümlülere yönelik ilçe genelinde çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S, İ.K, M.G. ve D.Y. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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