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Konya'daki vahşette pes dedirten savunma! Köpeği kürekle öldüren cani: “Hayvanları çok seviyorum’

Konya'da barınaktaki köpeğin kürekle dövülerek öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan Murat Bacak (28) ve Sefa Çakmak (29) 14. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. ‘Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6 yıla kadar hapisleri istenen tutuklu sanıklardan Murat Bacak, “Köpek bana saldırınca bir kez kürekle vurdum. Bayılınca tedavisini yaptık. Ben hayvanları çok seviyorum” dedi.

Ekleme: 2.01.2023 - 12:50 Güncelleme: 2.01.2023 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Konya'daki vahşette pes dedirten savunma! Köpeği kürekle öldüren cani: “Hayvanları çok seviyorum’Konya'nın Merkez Meram ilçesi Sefaköy Mahallesinde bulunan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpek, barınak çalışanı Murat Bacak tarafından başına kürekle vurularak öldürülürken diğer çalışan Sefa Çakmak tarafından sürüklenerek olay yerinden götürüldü. Bu ana ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Her iki şüpheli kısa sürede yakalanarak 25 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Murat Bacak ve Sefa Çakmak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay tarihinin ise 16 Kasım olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

'HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR'

Murat Bacak ve Sefa Çakmak bugün 14. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya çok sayıda avukat gelirken, yüzlerce hayvansever ise salon içinde ve dışında duruşmayı takip etti. SEGBİS ile duruşmaya bağlanan Sefa Çakmak, '14 Eylül'de işe başladım. Hayvan bakım elamanıyım.

Köpekleri aşılayıp kafese koyuyorduk. Köpeği kafesten çıkardıktan sonra bize saldırdı. Normalde köpekleri sürüklemiyoruz. Murat'ın elinde bir şey olmayınca yanındaki küreği alıp bir kez köpeğe vurdu. Köpek bana saldırmadı. Köpek sersemleyince o sırada yakaladım. Köpek bayıldıktan sonra 2-3 metre sürükledim. Sonra köpeğe müdahale edildi. Gerekli tedavisi yapıldıktan sonra kafesine ben bıraktım. Kimse olayın şokuyla tepki göstermedi. Ben böyle bir olayı ilk kez gördüm. Çok pişmanım' dedi.


'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'

Hayvanları çok sevdiğini belirten Murat Bacak ise, '10 yıldır bu işi yapıyorum. İlaçlamayı makineyle yapıyorum. Direk arkadaşların elinde demir. Sopa gibi cisimler vardı. Benim elim boş olunca köpek direkt olarak benim üzerime geldi. Yüzüme saldırdı. Sefa tutmaya çalıştı. Sonrada kürekle köpeğe vurdum. Kafasına vurmak istemedim. Olaydan önce iki arkadaşımızı köpek ısırmıştı. Köpek baygındı ve enjeksiyona gitti. Sonra kendine geldi ve Sefa köpeği bana getirdi. Ben ilacını yaptım. Köpek iyiydi ve ertesi günde köpeği gördüm. Hayvanları sevdiğim için bu işi yapıyorum' ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi avukatı da sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti.

Konya'daki vahşette pes dedirten savunma! Köpeği kürekle öldüren cani: “Hayvanları çok seviyorum’
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