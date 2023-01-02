Fuat Oktay duyurdu: e-Devlet'te yeni uygulama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: E-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak ...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'e-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlete girebilecek' dedi.