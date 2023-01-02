Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Enez ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü mensubu İ.O, R.S. ve G.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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