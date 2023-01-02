  • USD: 18,70 - 18,74
  • EURO: 19,98 - 20,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

Ekleme: 2.01.2023 - 13:02 Güncelleme: 2.01.2023 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Enez ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü mensubu İ.O, R.S. ve G.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Partili vekile PYD’den suikast girişimi! 2 terörist Akçakale’de yakalandı
MSB duyurdu: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu duyurdu:İki büyükşehir arası hızlanıyor! Ulaşımda büyük kolaylık
Orta gelirliye konut kampanyası! Detayları bakanlar açıklayacak: Tarih belli oldu
2022'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan resmi rakamları duyurdu...
Avrupa'da 1. Dünyada 3. I Gurur projesinde sona doğru!
Fuat Oktay duyurdu: e-Devlet'te yeni uygulama
Başakşehir'de dumanların çıktığı İETT yoluna devam etti
7. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı! İşte madde madde fiyatlar
Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: HDP'li Ebru Günay polise ve askere tecavüz iftirası attı
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarımda dijital devrim!
Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Yerli ve milli uçaksavar envantere girdi
Yunanistan kaynıyor: Türkiye'nin peş peşe hamleleri Atina'da paniğe neden oldu
Bakan Akar dünyanın ilk SİHA gemisi ANADOLU'yu inceledi
Rusya, Ukrayna’ya ait İHA üretim tesislerini vurdu
Putin'i kızdıracak sözler! NATO'dan savaş planı: Acilen harekete geçmemiz lazım!
Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Terörle mücadelede yeni aşama! Stratejik noktalar belirlendi: Kara harekatında ilk hedef...
Tüm il ve ilçelerde hizmete girecek: Yarından itibaren başlıyor!
İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren
Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji’den sis uyarısı

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu