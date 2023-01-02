Çanakkale'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

Çanakkale merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1'i aktif 3 askeri personel olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.