  • USD: 18,70 - 18,74
  • EURO: 19,98 - 20,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kargo paketi ile evlerindeki aramalarda 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Ekleme: 2.01.2023 - 15:19 Güncelleme: 2.01.2023 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kargo paketi ile evlerindeki aramalarda 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullananlara yönelik çalışmalarında şüpheli gördükleri 2 kişinin kargo paketleri ile evlerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda, toplam 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirildi. Polis ekipleri, haplara el koyarken, 2 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Partili vekile PYD’den suikast girişimi! 2 terörist Akçakale’de yakalandı
MSB duyurdu: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu duyurdu:İki büyükşehir arası hızlanıyor! Ulaşımda büyük kolaylık
Orta gelirliye konut kampanyası! Detayları bakanlar açıklayacak: Tarih belli oldu
2022'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan resmi rakamları duyurdu...
Avrupa'da 1. Dünyada 3. I Gurur projesinde sona doğru!
Fuat Oktay duyurdu: e-Devlet'te yeni uygulama
Başakşehir'de dumanların çıktığı İETT yoluna devam etti
7. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı! İşte madde madde fiyatlar
Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: HDP'li Ebru Günay polise ve askere tecavüz iftirası attı
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarımda dijital devrim!
Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Yerli ve milli uçaksavar envantere girdi
Yunanistan kaynıyor: Türkiye'nin peş peşe hamleleri Atina'da paniğe neden oldu
Bakan Akar dünyanın ilk SİHA gemisi ANADOLU'yu inceledi
Rusya, Ukrayna’ya ait İHA üretim tesislerini vurdu
Putin'i kızdıracak sözler! NATO'dan savaş planı: Acilen harekete geçmemiz lazım!
Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Terörle mücadelede yeni aşama! Stratejik noktalar belirlendi: Kara harekatında ilk hedef...
Tüm il ve ilçelerde hizmete girecek: Yarından itibaren başlıyor!
İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren
Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji’den sis uyarısı

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu