Balıkesir'de 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kargo paketi ile evlerindeki aramalarda 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullananlara yönelik çalışmalarında şüpheli gördükleri 2 kişinin kargo paketleri ile evlerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda, toplam 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirildi. Polis ekipleri, haplara el koyarken, 2 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.