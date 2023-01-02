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Avrupa'da 1. Dünyada 3. I Gurur projesinde sona doğru!

2023 yılı Nisan ayında hizmete girmesi beklenen ve Türkiye'nin gurur projelerinden biri olarak gösterilen Yeni Zigana Tüneli, asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarının yüzde 90'i, bağlantı yollarının ise yüzde 93'i tamamlandı.

Avrupa'da 1. Dünyada 3. I Gurur projesinde sona doğru!
Ekleme: 2.01.2023 - 13:11 Güncelleme: 2.01.2023 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da 1. Dünyada 3. I Gurur projesinde sona doğru!
Bittiğinde Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olacak olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nde çalışmalar sürüyor. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli'nde tünel içerisindeki asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarının yüzde 90'i, bağlantı yollarının ise yüzde 93'i tamamlandı.

KARADENİZ'İN İNCİSİ ZİGANA TÜNELİ 15,1 KM'YE ULAŞTI

17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür gece-gündüz devam eden Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi ve beton kaplama çalışmaları Ocak 2022 tarihinde tamamlanırken, bağlantı yolları ile birlikte 15,1 km'ye ulaşan yolda çalışmalar sürüyor.

Avrupa'da 1. Dünyada 3. I Gurur projesinde sona doğru!

SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKA KISALACAK

Yeni Zigana Tüneli'nin ulaşıma açılmasıyla Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalırken, mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Tünel ile karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.

12 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ DEVLET YOLU İKİŞER ŞERİTE BÖLÜNECEK

Zigana Tüneli projesi, Trabzon - Aşkale Yolu'nun 44. km'sindeki Maçka/Başarköy mevkiinde başlayıp, 67. km'de yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu ikişer şeritli bölünmüş yol hâline gelecek.

KOT BİN 212 METREYE İNECEK

Projenin hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek.

*Kot: Temel ile zemin arasındaki yükseklik.

KESKİN VİRAJLAR VE RAMPALAR DA BU PROJEYLE ORTADAN KALKMIŞ OLACAK

Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı'na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak.

KESKİN VİRAJLAR VE RAMPALAR ORTADAN KALKACAK

100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.

Avrupa'da 1. Dünyada 3. I Gurur projesinde sona doğru!

TÜRKİYE'DE İLK

Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı projede ayrıca karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan 'dikey şaft yapıları' kullanıldı.

6 ADET HAVALANDIRMA ŞAFT YAPISI YER ALACAK

Zigana Tüneli projesi kapsamındaki 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısı yer alacak.

TÜNEL BAĞLANTI YOLLARINDAKİ DENGELİ KONSOL KÖPRÜLER PROJEYE FARKLI BOYUT GETİRİYOR

Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsol metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımına yoğun bir şekilde devam ediliyor.

DENGELİ KONSOL KÖPRÜLER YER ALIYOR

Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2023 yılının Nisan ayında hizmete girmesi planlanıyor. Projede ayrıca Türkiye'nin çok az yerinde uygulanan ve çalışmaların önemli kısmını oluşturan Dengeli Konsol Köprüler yer alıyor.

Avrupa'da 1. Dünyada 3. I Gurur projesinde sona doğru!
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