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Alevler içinde korku dolu anlar! 'Fuki'nin havlaması ölümden kurtardı

Balıkesir'de üç katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında evdekiler, 'Fuki' isimli köpeğin havlamasıyla ölmekten kurtuldu.

Ekleme: 2.01.2023 - 15:48 Güncelleme: 2.01.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Alevler içinde korku dolu anlar! 'Fuki'nin havlaması ölümden kurtardıBalıkeserin'in Edremit ilçesinde, Camivasat Mahallesi 32'nci Sokak'taki bir apartman ikinci katında bulunan Zekai Köseoğlu'na ait dairede saat 06.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki 3 yaşındaki 'Fuki' isimli terrier Rus finosu cinsi köpeğin havlamasıyla evdeki Gülay Ataselim uyandı.

Dumandan etkilenen Ataselim, apartman boşluğuna çıkıp, komşularından yardım isterken, bir yandan da içerdeki odada uyuyan babası Zeki Köseoğlu ve annesi Aysel Köseoğlu'na seslendi. Ancak, alevler nedeniyle Köseoğlu çifti içerde mahsur kaldı.

YANGIN MUTFAKTA ÇIKMIŞ

Komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye, 112 Acil Servis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Binadaki doğal gaz vanaları kapatılırken, itfaiye ekipleri içerde mahsur kalan Köseoğlu çiftiyle, Fuki'yi kurtardı. Dumandan etkilenen Köseoğlu çifti ile kızları Gülay Ataselim, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Köpek ise Köseoğlu çiftinin yakınları tarafından geçici olarak daha güvenli bir yere götürüldü. Mutfak kısmında başladığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer odalar ve katlara sıçramadan söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Alevler içinde korku dolu anlar Fukinin havlaması ölümden kurtardı

'EŞİMİ FUKİ UYANDIRMIŞ'

Yangını iş yerinde haber alıp gelen Kasım Ataselim, 'Saat 06.30 sıralarında işe gittim. 15 dakika sonra eşim arayıp, 'Evde yangın çıktı' dedi. Eşimi köpeğimiz Fuki uyandırmış. İçerde mahsur kalan kayınpederim, balkona kaçıp, buradan hortumla alevlere müdahale etmiş. İtfaiyenin de ulaşmasıyla alevler söndürülmüş' ifadelerini kullandı.

Alevler içinde korku dolu anlar! 'Fuki'nin havlaması ölümden kurtardı
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