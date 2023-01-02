2022 yılında polis ekiplerinin yakaladığı 2 bin 433 kişi tutuklandı

Eskişehir'de 2022 yılında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen bin 316 operasyonda yakalanan 6 bin 340 şüpheliden 2 bin 433'ü tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından 2022 yılında bin 316 farklı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen 273 operasyonda yakalanan 420 şüpheliden 51'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Asayiş Şubesi ekiplerinin düzenlediği 10 operasyonda ise 3 bin 649 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bin 125'i tutuklandı.Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Eskişehir'de düzenlediği 24 farklı operasyonda 63 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise 2022 yılında bin 9 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik suçlardan yakalanarak gözaltına alınan bin 372 şüpheliden bin 245'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.