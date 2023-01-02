2022'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan resmi rakamları duyurdu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını düzenlenen törende açıkladı. Erdoğan, 'Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki. 2022 yılı ihracatımız yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur.' dedi. Erdoğan, İstanbul'a 433 bin metrekarelik fuar alanının yapımına başlandığını da sözlerine ekledi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk yılını ihracat başta olmak üzere, başarılara, rekorlara imza atacağı bir yıl olmasını diliyorum. İhracatla, ihracat ailemizle birlikte açıyoruz.Son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği ülkemizi muasır medeniyetler noktasına çıkarma noktasında çok çalıştık.Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, tarımdan spora her alanda bu Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkündür. Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır.Bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına ve ihracat rakamlarına eriştik. Sadece 2021 yılında son 50 yılın en iyi seviyesini yaşadık. İhracat tek başına 5,3 puanlık katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.2021'in ilk çeyreğinde yüzde 6.2 lik büyüme kaydettik. İhracatımız üreten ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyor.2020 yılı 1. çeyreğine kıyasla 3,5 milyon ilave istihdama kavuştu. Yakaladığımız istihdam seviyesine sanayinin katkısı 1 milyonu geçti. Dünyanın ciddi siyasi ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde yatırımları kesintisiz sürdürmek, istihdamı 31.5 milyona çıkartmak, artan belirsizliklere rağmen ihracatı yükselterek devam etmek, katma değer ve marka oluşturmak tüm bu işleri başarmak öyle kolay değildir.Bu tablo Türkiye'nin krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke haline geldiğini gösteriyor.Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki. 2022 yılı ihracatımız yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur.Şüphesiz ki burada gerek bakanımız, gerek ekibinin büyük emekleri var. Paydaşlar olarak gerçekten Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin büyük katkıları var. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ülkeler arasında ilk 10 arasında yer almasıdır.Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Daha da önemlisi 2022 yılı Ocak Kasım dönemi itibarıyla ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı.Hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır.Ey Gayrimilliler burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu.Bugün Türkiye ABD'den sonra dizi ihracatındda ikinci sıradadır. 750 milyon dolarlık dizi ve film ihracatını yakaladık. 1.5 milyarlık izleyiciye ulaşılmasını hedefliyoruz. Belgesel, film, dizi, animasyon gibi yapımların ihracatını kolaylaştıracak çalışmalara yöneleceğiz.Bilişimin Yıldızları programını oluşturduk. Bilişim sektöründe 2023 hedefimiz 5 milyar dolar.Yükseköğretim ve özel öğretim kurumlarımızın markalaşma süreçlerini yakından takip ediyoruz. Uluslararası öğrencilerden elde edilen hizmet ihracatı gelirimizi bu yıl inşallah 2 milyar dolara çıkaracağız.Ülkemizde 400'ün üzerinde fuar düzenleniyor. İstanbul'a yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. Büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. TİM'in de yönetiminde yer alacağı yeni bir yapılanma ile ülkemizin fuarcılık gücünü artırmakta kararlıyız.Fuar yeri nerede diye merak edenler olabilir. İnşallah havalimanının yanıdaki merkezde, Atatürk Havalimanı'nın yanında...Lojistik dağıtım ağları sayesinde elde ettiğimiz imkan ve kabiliyetleri sınır ötesine taşımak istiyoruz.Dış ticarette tercih edilebilirliği artırmak istiyor, bunun için işlemleri daha hızlı hale getiriyoruz.İhracatımızı geliştirmek için gece demeden, gündüz demeden azim ile çalışıyoruz. 2023'te Türkiye Yüzyılı için milletimizden son defa destek isterken bu hissiyatla hareket ediyoruz.