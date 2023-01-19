Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi devam ediyor.3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, birçok aileye adeta umut oldu.Farklı kentlerden gelerek evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunan gözü yaşlı ailelerin direnişi bin 235'inci güne ulaştı.Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne ve babalar, il binası önünde yaz-kış demeden bekleyişlerini sürdürüyor.Son olarak 2 ailenin eyleme dahil olmasıyla sayı 353'e yükseldi.Bismil ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine dahil olan Ali Tulğay'ın ağabeyi Mehmet Tulğay, kardeşinin 1993 yılında 15 yaşındayken Mardin'den dağa kaçırıldığını iddia etti.Kardeşine teslim ol çağrısında bulunan Tulğay, şu ifadeleri kullandı:“Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden geliyorum. Benim kardeşim dağdadır. Basın aracılığıyla kendisine seslenmek istiyorum. Kardeşim neredeysen en yakın güvenlik güçlerimize teslim ol. Sana hiçbir ceza verilmeyecek. Geldiğin gibi annenin yanına gideceksin. Eğer bugüne kadar hep birlikte mücadele etmiş olsaydık bugün HDP binası burada kurulmuş olmayacaktı. Buradan çocukları dağda olan bütün ailelere sesleniyorum. Hiç kimse bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Bugün çocuklarımızın şehir içerisinde HDP tarafından nasıl yönlendirildiğini biliyoruz. İçişleri Bakanlığına sesleniyorum. HDP'nin mahalle komisyonunun üzerinde durulmasını istiyorum. Yeter artık. Burası bir parti binası değildir. Burası bir terörün imalathanesidir. Çocuklarımızın beyninin yıkatıldığı yerdir. Sizden korkumuz olmadı, olmayacak, olmaz da. Hodri meydan diyorum size. Yeter artık çocuklarımızın kanından menfaat temin eden insanlarsınız. Size insan demek de yanlış bir şeydir ama lafın icabı söylüyorum. Kardeşim, devletimizin askerine sıktığın her bir kurşunu benim yüreğime değiyor. Gel teslim ol. Bir an önce dön artık.'Oturma eylemine katılan Mihriman Doğru'nun annesi Şemsihan Doğru gazetecilere açıklama yapmazken, evladının 2015 yılında 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığı bilgisi alındı.