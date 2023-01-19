DEAŞ’lı üye savcılığa sevk edildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldıktan sonra savcılığa sevk etti.

DEAŞ Terör örgütünün faaliyetlerinin tespit, deşifre edilmesine, engellenmesine yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar doğrultusunda Suriye'de DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu yönünde bilgiler elde edilen ve örgütsel silahlı görüntüsü tespit edilen S.A isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Bolu'da yakalanan ve TEM Şubesindeki ifadesinin alınmasından sonra S.A., savcılığa sevk edildi.