Emine Erdoğan'dan sıfır atık paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan "Tabiatın, sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlıklarına kulak verelim" mesajını paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan 'Tabiatın, sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlıklarına kulak verelim' mesajını paylaştı.
İşte o paylaşım;
Tabiatın, sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlıklarına kulak verelim. Dünyamız için attığımız tohumları, ortak bir gayret ile yeşertebilir; tüm krizleri insanlık ailesinin birer ferdi olarak birlik ve dayanışma ile aşabiliriz.
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