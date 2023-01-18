Emine Erdoğan'dan sıfır atık paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan 'Tabiatın, sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlıklarına kulak verelim' mesajını paylaştı.İşte o paylaşım;Tabiatın, sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlıklarına kulak verelim. Dünyamız için attığımız tohumları, ortak bir gayret ile yeşertebilir; tüm krizleri insanlık ailesinin birer ferdi olarak birlik ve dayanışma ile aşabiliriz.